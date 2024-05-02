İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, BAE Dışişleri Bakanı ile Görüştü

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette ev sahibi Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Lapid, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Abu Dabi'de BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile yaptığı görüşmede İsrail'in önceliğinin "esirlerin geri getirilmesi olduğunu, tüm bölge ülkelerinin esir takası anlaşması için nüfuzunu kullanabileceğini" ilettiğini belirtti.

Lapid, İsrail'in bölgedeki "ılımlı Arap ülkeleriyle siyasi ve ekonomik işbirliği kurabileceğini, böylece küresel sorunlara ve bölgesel tehditlere karşı çözüm üretebileceğini" savundu.

BAE'nin açıklamasında Gazze vurgusu

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Lapid görüşmesinde bölgesel meseleler ve "Gazze'de giderek kötüleşen insani kriz" ele alındı.

Bölgedeki şiddetin sona ermesi, bölgede kalıcı güvenliğin sağlanması, istikrarın derinleştirilmesi için iki devletli çözüm için siyasi sürecin başlaması ve müzakerelere devam edilmesi çağrısı yapan BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, "ateşkesin sağlanmasının ve çatışmanın yayılmasının önlenmesinin" önemine vurgu yaparak öncelikle "şiddetin sonlandırılması ve sivillerin can güvenliğinin sağlanması" çağrısı yaptı.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Gazze Şeridi'ndeki siviller için acil insani yardımların "güvenli, engelsiz, yoğun ve sürdürülebilir geçişinin sağlanması için tüm çabanın ortaya konmasını" talep etti.

Tel Aviv ile 2020'de normalleşme anlaşması imzalayan BAE yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarının göreve gelmesinin ardından İsrail ile ilişkilerini yürütmekte zorlanmıştı. Netanyahu, BAE ile normalleşme anlaşması imzalayan İsrail lideri olarak kayıtlara girmesine rağmen 2023'te göreve geldikten sonra BAE'ye resmi olarak davet edilmemişti.

BAE, yakın zamanda İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Tel Aviv ile diplomatik koordinasyonu askıya aldığını açıklamıştı.