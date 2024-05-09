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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucunda araç tamamen yandı ve ölen kişilerin naaşları Sur kentindeki bir hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Bafliye beldesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan aracın tamamen yandığı ve araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölen kişilerin naaşlarının Sur kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Sur İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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