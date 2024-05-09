İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Bafliye beldesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracı hedef aldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan aracın tamamen yandığı ve araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölen kişilerin naaşlarının Sur kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.