Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Saldırılarda birçok kişi yaralandı ve binalar zarar gördü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Eş-Şabiye bölgesinde El-Eyyubi ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

Gazze'nin Ed-Derac Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu ancak sayıyla ilgili bilgiye ulaşılamadı. Hedef alınan bina yıkılırken saldırının etkisiyle bitişik binada yangın çıktı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Bakmadan Geçme

Ethereum EFT onayı ne zaman, onay gerçekleşti mi? Polis tayinleri ne zaman 2024? #129300 Galatasaray seçimi ne zaman, yarın mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 24 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 24 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu!
Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title