İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 çocuk yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus kentlerinde açtığı ateş sonucu 2 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Nablus ile Bire'ye düzenlediği baskınlarda Filistinlilere ateş açtı.

Nablus'ta bulunan Kudüs Caddesi'ndeki baskında 14 yaşındaki bir çocuk uyluk kemiğinden, Bire'de Et-Tavil Dağı bölgesinde ise 15 yaşında bir çocuk bedeninin üst kısmından yaralandı. Çocuklar, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bu baskınlarda 7 Ekim'den bu yana 518 Filistinli hayatını kaybetti.