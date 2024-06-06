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Apple'a neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu Apple hakkında neden soruşturma başlattı?

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Rekabet Kurulu, Apple'a soruşturma açtığını duyurdu. Apple'ın app Store'da alternatif ödeme sistemlerinin kullanılamaması nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi. Peki, Apple'a neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu Apple hakkında neden soruşturma başlattı? İşte detaylar!

Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'ne uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Peki, Apple'a neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu Apple hakkında neden soruşturma başlattı?

APPLE'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Kurum tarafından, mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında ilgili sektörün yapısının, işleyişinin ve sektördeki olası yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması amacıyla "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" yürütüldüğü belirtildi. Apple'ın uygulama geliştiricileriyle akdettiği sözleşmeler ile "Uygulama İnceleme Yönergesi"nin incelendiğine işaret edilen duyuruda, Apple'ın, App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığı bildirildi.

Apple'a neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu Apple hakkında neden soruşturma başlattı?

REKABET KURULU APPLE HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATTI?

Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlamanın, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması olduğu aktarılarak, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi.

Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulduğuna yer verilen duyuruda, "Rekabet Kurulunca, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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