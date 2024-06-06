İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı, ne zaman başlıyor 2024? İstanbul'da hangi ormanlara giriş yasağı var?

İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı? İstanbul ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor 2024? merak ediliyor. İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı? İstanbul ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor 2024? gündeme geliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı? İstanbul ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor 2024? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI VAR MI?

İstanbul Valiliği, yangın tehdidi nedeniyle ormanlara girişlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

İSTANBUL ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

İstanbul Valiliği, 10 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlarda mangal yapma, tüp kullanma, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığını açıkladı. Giriş izni verilen ormanların listesini yayımlayan valilik, bu alanlar dışında kalan yerlerin yasağa tabii tutulacağını duyurdu.

TEDBİRLER MADDE MADDE SIRALANDI

Valilik açıklamasında şu maddeler yer aldı;

Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

İşte giriş izni bulunan ormanlar;