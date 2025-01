İsmail Türüt, 2024 Yılı Fotoğrafları Oylamasında Seçim Yaptı

Sanatçı İsmail Türüt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karadeniz türkülerinin usta sesi İsmail Türüt, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Orhan Fatih Doğan'ın çektiği "Geri dönüş" fotoğrafını seçen Türüt, "Vatanından uzak insanlar vatanına dönüyor. Bu başka bir sevda. Kendimi onların yerine koyduğumu söyleyebilirim. Vatanından yıllarca uzak kalmış, dünyanın her yerine dağılmış insanlar vatanına dönüyor. Sevdaya aşka bakın. O nedenle bu benim için çok önemli." dedi.

Ünlü müzisyen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafından yana kullanarak, şunları söyledi:

"Burada bir felaket yaşanmış. Felakette bu gönüllü dostlar bir kediyi kurtarmış. Bir can... Bütün dünya seyrederken Gazze'de can veren insanlar hiç umurlarında olmadı. Ama burada bir insanlık var. Bir kedi bile önemli. Kucaklamış, o canı kurtarmış. Bir can kurtarmak çok önemli. Bir canlıya kıymak, bütün canlılara kıymak gibidir. Onun için bu kategorideki en güzel resim bu."

"Haber" kategorisinde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmadan önce Tayfun Coşkun tarafından çekilen, "Uzaya uğurlarken" adlı fotoğrafı seçen Türüt, "Bu bizim gururumuz. Çok gururlandım. Burada da zannediyorum ailesiyle. Allah bunların sayılarını artırsın." diye konuştu.

İsmail Türüt, "Günlük Hayat"ta, Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Bu karedeki resim beni etkiledi. Bunlar emekçi insanlar. Zannediyorum madenci, ekmeğinin peşinde kilometrelerce yerin altında. Bakın yüzlerine çamur karası, elleri nasırlı, oturmuşlar bir lokmayı pay ediyorlar. Bu benim için çok güzel bir resim. Allah yardım etsin inşallah." şeklinde konuştu.

"Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in çektiği Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken, milli futbolcu Merih Demiral attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini paylaştığı "Gol sevinci" adlı fotoğrafı seçen Türüt, "Türklüğün sembolü olarak bozkurt yapmış. Dünya linç etti. Türk milleti dediğinizde dünyanın bize bakışı farklıdır. Benim milliyetçiliğim ırkçılık anlamında değildir. 'Kişi kavmini sevmekte kınanamaz.' diye hadis de var. Onun için gurur duydum. Son 10 yılın en güzel haberi ve en şık hareketidir. Bir daha kutluyorum Merih kardeşimi." dedi.