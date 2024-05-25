Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi, 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Müzede, ender türlerin bulunduğu bazı mumyalanmış balıklar ve nesli tükenme tehlikesi altındaki uzun balina gibi 500 parça yer alıyor. Müze, tüm Akdeniz'de ilk olma özelliği taşıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) Haziran 2023'te açılması planlanan su altı müzesi ve ender türlerin bulunduğu bazı mumyalanmış balıklar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldı.

Depremler nedeniyle açılışı ertelenen müzede, geçen sürede gerekli onarım çalışmaları yapıldı.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı müzenin 27 Mayıs'ta açılışı gerçekleştirilecek.

Müzede, 8 Ocak 2016'da İskenderun Limanı'nda kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki dünyanın en uzun ikinci balinası olarak bilinen uzun balina ile 2022'nin Mart ayında Arsuz ilçesinde ölü bulunan boz yunus da arasında olduğu 500 parça yer alıyor.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, müzede 10 yıllık çalışmayla toplanan balık ve balina iskeletiyle mumyaların bulunduğunu söyledi.

Müzede ziyaretçilere eşsiz su altı deneyiminin yaşatılacağını belirten Turan, "Bu su altı müzesi kapsadığı koleksiyon anlamında, tüm Akdeniz'de ilk müze olma özelliği taşıyor. Müze, özellikle su altının, çevrenin, deniz ortamın, insanlara tanıtılması anlamında çok önemlidir." dedi.

Turan, müzede deniz kaplumbağası, bazı köpek balıklarının da yer aldığı 500 parçanın yer aldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle müzedeki bazı ender türlerin de zarar gördüğünü vurgulayan Turan, kurtarabildiklerinin gerekli onarımını yaparak sergilenecek hale getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Akdeniz Hatay Kültür Sanat Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680
2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title