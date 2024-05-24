İskenderun'da 9 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan demir parça itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, 9 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan demir parça itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 9 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan demir parça itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Parmağına demir bir parça sıkışan H.D, ailesi tarafından İskenderun Acil Durum Hastanesi'ne götürüldü.
Hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri, çocuğun parmağının sıkıştığı demir parçayı keserek çıkardı.