İran ve Fransa Cumhurbaşkanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri, gıda ve enerji güvenliği de dahil olmak üzere küresel sorunları ele aldı.

İran hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü.

Açıklamada iki ülke cumhurbaşkanlarının, yaklaşık 120 dakika süren görüşmede, ikili iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri, gıda ve enerji güvenliği de dahil olmak üzere küresel sorunları ele aldığı bildirildi.

Görüşmede, İran ile dünyanın farklı ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin önemli ölçüde büyümesine atıfta bulunan Reisi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Bölgenin sorunlarının çözümünün bölge milletlerinin ve hükümetlerinin elinde olduğunu ifade eden Reisi, dış müdahalenin güvenlik ve istikrara aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde savaşa başvurulmasına karşı olduklarını belirten Reisi, İran'ın, Ukrayna'daki anlaşmazlıkların sona ermesi ve sorunların siyasi diyalog yoluyla çözülmesi için rol almaya hazır olduğunu vurguladı.

Reisi, ABD ve Avrupa ülkelerinin yapıcı olmayan eylem ve tutumlarını da eleştirerek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında (UAEA) kararın yayınlanması, İran ulusuna karşı baskı yaratmayı amaçlayan ve siyasi güvene darbe vuran, kriz yaratan bir eylemdi." dedi.

Bir anlaşmaya varmanın yolunun, konuların tam olarak çözülmesine ve tarafların buna bağlı kalmasına bağlı olduğunu söyleyen Reisi, İran milletinin ekonomik çıkarları da dahil olmak üzere gerekli garantilerin sağlanmasının anlaşmaya varmada etkili olacağını öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise nükleer müzakerelerin bir sonuca bağlanması çabasında, ülkesinin rolünün devam ettiğini vurguladı.