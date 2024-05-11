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İran, Kanada'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine eklemesini kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine eklemesini uluslararası hukuku ihlal eden düşmanca bir hareket olarak nitelendirdi. Kanada Avam Kamarası'nın aldığı kararın İran halkının onurlu gücüne etkisi olmadığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönündeki önergeyi kabul etmesini "uluslararası hukuku ihlal eden düşmanca bir hareket" şeklinde nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kanada'da Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönünde tavsiye kararı almasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kanada Avam Kamarası'nın İran'ın anayasal resmi bir askeri kurumunu "terörist" olarak ilan etme planının "akılsızca ve düşmanca bir hareket" olduğunu ifade eden Kenani, kararın "uluslararası hukukun ilkelerini ihlal ettiğini" savundu.

İran'ın "uluslararası hukuku ihlal eden" ve İran ulusu ve hükümetine karşı yapılan bu tür girişimlere karşılık verme ve uygun önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirten Kenani, "Kanada parlamentosunun cehaleti ve tedbirsizliğinden kaynaklanan eylemlerin, İran halkının içinden ortaya çıkan bu onurlu güce (Devrim Muhafızları Ordusu) hiçbir etkisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Avam Kamarası, 9 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütleri listesine" eklenmesi yönündeki önergeye oy birliğiyle destek vererek, bu yönde tavsiye kararı almıştı.

ABD de 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı. İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kanada'dan 2020'de çok sayıda vatandaşını kaybettiği kazaya vurgu

Kanada'da, ülkeden 80 kişinin hayatını kaybettiği 2020'deki uçak kazasının sorumlusunun İran Devrim Muhafızları Ordusu olduğu savunulmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, o dönem uçak kazasında hayatını kaybedenler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hükümetin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesine" eklemenin bir yolunu aradığını ifade etmişti.

Ukrayna Hava Yollarına ait 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Devrim Muhafızları Kanada İran Dünya Güncel Haberler

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