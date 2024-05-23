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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Güney Horasan'da tören düzenlendi

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Güney Horasan eyaletinin Bircend kentinde veda töreni düzenlendi. Törene sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra büyük bir kalabalık da katıldı. Cenaze, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ne götürülecek.

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Güney Horasan eyaletinin Bircend kentinde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Reisi için düzenlenen veda törenleri Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Güney Horasan eyaletinin yönetim merkezi Bircend'de de yapıldı.

Bakanların da aralarında olduğu sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından naaş, büyük bir kalabalığın eşliğinde uğurlandı.

Doğu Azerbaycan eyaletinde 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazasında beraberindeki üst düzey yetkililerle hayatını kaybeden Reisi için Tebriz, Kum, Tahran'dan sonra Bircend'de düzenlenen veda törenleri bugün Meşhed kentinde sona erecek.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu yer olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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