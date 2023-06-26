İmamoğlu Samandağ'da Bayramlaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. İmamoğlu, kentteki programı kapsamında Samandağ ilçesini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İmamoğlu, kentteki programı kapsamında Samandağ ilçesini ziyaret etti.

Deniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan İmamoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu'na ziyaretinde CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Nermin Yıldırım Kara da eşlik etti.