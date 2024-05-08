Karabük'te Yağışlar Üreticilerin Yüksek Rekolte Beklentisini Artırdı

Karabük'te son günlerdeki yağışların etkisiyle yeşeren tarlalar, hububat ve yem bitkisi üreticisinin yüksek rekolte beklentisini artırdı.

Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıkta olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor. Yaklaşık 370 bin dekar alanda tarımsal faaliyet gerçekleştirilen Karabük'te, 2023-2024 yılı üretim sezonunda 195 bin dekar alanda hububat, 65 bin dekar alanda ise yem bitkisi ekildi.

Buğday, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan düzenli yağışlar, üreticiyi memnun etti. Toprağa adeta can suyu olan yağmurun ürünlerin gelişimine etkisi, çiftçilerde yüksek rekolte beklentisi oluşturdu.

"Ürünlerin zamanında ve değerinde alması çiftçiler için daha güzel olacak"

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, 2023-2024 üretim sezonunda ilçe genelinde 25 bin dekara buğday, 21 bin 500 dekara yem bitkileri ve 20 bin dekara ise arpa ekildiğini bildirdi.

Son 10 gündür yağan yağmurların hububatın ve yem bitkilerinin gelişimini olumlu etkilediğini belirten Karadeniz, "Ekilen arazilerde şu ana kadar herhangi bir hastalığa ve olumsuzluğa rastlanılmadı. Yağışların düzenli yağmasıyla sel felaketi de yaşanmadı. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin yüzü gülecek." diye konuştu.

Karadeniz, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin önceki yıllardaki gibi ürünleri zamanında ve değerinde almasının çiftçiler için daha güzel olacağını sözlerine ekledi.

"Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlar verimi artırır"

Eflani ilçesinde çiftçilik yapan 68 yaşındaki Hamdi Sert, bu yıl yaklaşık 100 dekar alana arpa ve buğday ektiğini söyledi.

İlçenin son günlerde iyi yağış aldığına değinen Sert, "Son yağışlar ekinlere can suyu oldu, sevindik. Şu andaki durum yağmurların sayesinde iç açıcı. Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlar verimi artırır." diye konuştu.

18 yaşındaki üretici Emirhan Mevlüt Uludağ da 60 dönüm alanda buğday ve arpa yetiştirdiklerini, iki ay sonra hasat yapılacağını söyleyerek, "Nisan ayında çok yağmur yağmadı. Son yağan yağmurlar bizi sevindirdi. İnşallah hayırlı ve bereketli olur." dedi.