İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 Şubat depremlerinden sonra 24 bin konutun kuraları gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden sonra evleri zarar gören vatandaşlar için hızlı bir şekilde konut yapımına başladıklarını belirterek, "Biz asrın felaketinden sonra asrın birlikteliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gösterdik. Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde, muhtemelen bu ay sonunda, 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları gerçekleştirilecek." dedi.

Yerlikaya, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım - Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 6 Şubat'taki depremler sonrası bölgeye yapılan insani yardımları değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Bizim için önemli bir istişareydi. Depremin ilk anından sonra bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bize sağlamış olduğu, milletimize sağlamış olduğu desteklerin neler olduğunu ve bunları yaparken tecrübe paylaşımı, daha iyi olmak, daha verimli olmak, daha etkin olmakla ilgili nelerin altını çizmeliyiz, bunları tek tek irdeledik." ifadesini kullandı.

Daha önce AFAD ile yapılan toplantının Konya ayağını gerçekleştirdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Yine zaman içerisinde de arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bugün bir araya gelmiş olduğumuz 71 sivil toplum kuruluşumuz, gerçekten gönüllü iyilik hareketinin, gece gündüz demeden, mevsim demeden, zorluk demeden, özel yaşamlarından fedakarlık yaparak aziz milletimizin hizmetinde." diye konuştu.

Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden sonra önemli işler yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz asrın felaketinden sonra asrın birlikteliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gösterdik. Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde, muhtemelen bu ay sonunda, 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri, bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını inşallah almış olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız cansiperane, hak sahiplerimizin konutlarını yapmakla ilgili gayretlerine devam ediyor."

Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz her zaman devlet ve millet, afet dönemlerinde, zor günlerde, dar günlerde bir arada olan, iyiliği esirgemeyen, veren el olma onurunu hep hisseden bir millet olduk. Sivil toplum kuruluşlarımız veren el ile alan el arasında mükemmel bir duruş sergiliyor. Biz her birine minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz ama müsaadenizle tekrar burada olabilen veya bugün bir vesileyle buraya gelemeyen ama asrın felaketinden bugüne, insani yardımlar noktasında müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bize, İçişleri ailesine, AFAD ailesine, devletine yardım eden, yapılan yardımlara yardım eden, orada milletimizin 'İyi ki varsınız' dualarına, sözlerine mazhar olan sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

İstişare toplantısına Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Umuda Koşanlar Derneği Kurucu Başkanı Gamze Özçelik, ülke genelindeki önemli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediye başkanları ile bazı milletvekilleri katıldı.