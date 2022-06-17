İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen tören Öğrencilerin karnelerini alması Vali Hüdayar Mete Buhara'nın konuşması Kırşehir Kırşehir'de 42 bin 562 öğrenci karne sevinci yaşadı. Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen tören Öğrencilerin karnelerini alması Vali Hüdayar Mete Buhara'nın konuşması Kırşehir Kırşehir'de 42 bin 562 öğrenci karne sevinci yaşadı. Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende Vali Hüdayar Mete Buhara, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet İşleyen ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Buhara ve Genel Müdür Gül, sınıflarda öğrencilere karnelerini takdim ederek, yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. AA / Abdullah Yıldız - Güncel Mete Buhara Cumhuriyet Kırşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İç Anadolu'daki okullarda karne heyecanı yaşandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.