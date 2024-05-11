Hollanda'yı temsil eden Joost Klein Eurovision'dan diskalifiye edildi

Hollanda'da kamu yayın kuruluşu AVROTROS, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiyesi kararını not ettiklerini belirtti.

AVROTROS'tan yapılan yazılı açıklamada, Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), Hollandalı temsilci Klein'ı yarışmadan çıkarması kararına tepki gösterildi.

Hollanda'da kamu yayıncısının, EBU tarafından verilen diskalifiye kararını not ettiği vurgulanan açıklamada, "AVROTROS, karar karşısında şaşkınlığını dile getirmektedir. Bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmalara aykırı olarak, geçen perşembe Hollandalı sanatçının, performansın ardından sahneden henüz inmişken ve aceleyle yeşil odaya gitmesi gerekirken filme alındığı, Klein'ın ise o an defalarca filme alınmak istemediğini belirttiği aktarıldı.

Ancak Hollandalı temsilcinin talebine saygı gösterilmediği ve bu durumun kameraya doğru tehditkar hareket yapmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Joost, kameraman kadına dokunmadı. Bu olay rapor edildi ve ardından EBU ve polis tarafından bir soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Dün ve bugün EBU ile kapsamlı istişareler yapıldığına değinilen açıklamada, AVROTROS'un çeşitli çözümler önerdiğine ancak EBU'nun yine de Joost Klein'ın diskalifiyesine karar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "AVROTROS, bu cezayı çok ağır ve orantısız bulmaktadır. Bizler iyi davranıştan yanayız fakat bize göre verilen ceza bu olayla orantılı olmayan ihraç kararıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu gece için çok heyecanlı olan milyonlarca taraftar adına AVROTROS'un büyük hayal kırıklığına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Üzgünüz. Joost'un Hollanda ve Avrupa'ya kazandırdıkları bu şekilde son bulmamalıydı." ifadesi kullanıldı.

Eurovision, final yarışması öncesi Hollanda'yı temsil eden Klein'ı yarışmadan menetti

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyurulmuştu.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanılmıştı.

Hollandalı temsilci, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.