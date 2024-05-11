Üye Girişi
Haberler

Hollanda'yı temsil eden Joost Klein Eurovision'dan diskalifiye edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildiği açıklandı. Hollanda kamu yayın kuruluşu AVROTROS, karara tepki gösterdi ve cezayı ağır ve orantısız bulduklarını belirtti.

Hollanda'da kamu yayın kuruluşu AVROTROS, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiyesi kararını not ettiklerini belirtti.

AVROTROS'tan yapılan yazılı açıklamada, Eurovision'un organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), Hollandalı temsilci Klein'ı yarışmadan çıkarması kararına tepki gösterildi.

Hollanda'da kamu yayıncısının, EBU tarafından verilen diskalifiye kararını not ettiği vurgulanan açıklamada, "AVROTROS, karar karşısında şaşkınlığını dile getirmektedir. Bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmalara aykırı olarak, geçen perşembe Hollandalı sanatçının, performansın ardından sahneden henüz inmişken ve aceleyle yeşil odaya gitmesi gerekirken filme alındığı, Klein'ın ise o an defalarca filme alınmak istemediğini belirttiği aktarıldı.

Ancak Hollandalı temsilcinin talebine saygı gösterilmediği ve bu durumun kameraya doğru tehditkar hareket yapmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, "Joost, kameraman kadına dokunmadı. Bu olay rapor edildi ve ardından EBU ve polis tarafından bir soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Dün ve bugün EBU ile kapsamlı istişareler yapıldığına değinilen açıklamada, AVROTROS'un çeşitli çözümler önerdiğine ancak EBU'nun yine de Joost Klein'ın diskalifiyesine karar verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "AVROTROS, bu cezayı çok ağır ve orantısız bulmaktadır. Bizler iyi davranıştan yanayız fakat bize göre verilen ceza bu olayla orantılı olmayan ihraç kararıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu gece için çok heyecanlı olan milyonlarca taraftar adına AVROTROS'un büyük hayal kırıklığına uğradığı kaydedilen açıklamada, "Üzgünüz. Joost'un Hollanda ve Avrupa'ya kazandırdıkları bu şekilde son bulmamalıydı." ifadesi kullanıldı.

Eurovision, final yarışması öncesi Hollanda'yı temsil eden Klein'ı yarışmadan menetti

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyurulmuştu.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanılmıştı.

Hollandalı temsilci, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Hollanda Magazin Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title