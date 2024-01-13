Üye Girişi
Haberler

Amsterdam'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Müzeler Meydanı'nda toplandı.

Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu şehir merkezinden geçerek Dam Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının da yer aldığı gösteride "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, şubesinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

Gösteride Gazze'de öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla ellerini kırmızıya boyayıp beyaz kefeni anımsatan kıyafet giyen grup, eylemcilerin önünde yürüdü.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için Dam Meydanı'na binlerce çift ayakkabı bırakıldı

Yürüyüşün sona erdiği Dam Meydanı'nda Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı.

Etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun isim ve yaşları okundu.

Kaynak: AA / Güncel

Hollanda Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yemek Sepeti çöktü mü? Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var? Ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Müebbet hapis kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl yatar? Son hafta ders işlenir mi 2024? Okulun son haftası ders var mı, öğretmenler ders işler mi? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu nedir? Örnek kelimeler! Büyük ve küçük ünlü uyumu ile ilgili örnekler ve konu anlatımı BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI: Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki! Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu söylemek, duymak ne demektir? Rüyada hediye almak ne demek? Rüyada birinden hediye almak ne demek? Beşiktaş yeni teknik direktörü Santos kim, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 7. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bugün Survivor var mı? 13 Ocak 2024 TV8 Survivor yayınlanacak mı? Başakşehir - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir - Alanyaspor maçı bitti mi, kaç gol oldu? Cem Davran kimdir? Cem Davran kaç yaşında, nereli, evli mi? Çarkıfelek sunucusu kim? TV 8 Çarkıfelek'i kim sunuyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title