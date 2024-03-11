Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali'nde Başarılı Projeler Ödüllendirildi

Hitit Üniversitesince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali'nde başarılı bulunan projelerin ödüllendirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Bilimler Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 150 proje ile 50 fikrin sergilendiği festivalde, lise kategorisinde "ÇOGG" projesi ile TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hacı Recep Seyis birinci, "İHA Yardımıyla Mülkiyet Sınırlarının Tespiti" projesi ile Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi matematik öğretmeni Ömer Faruk Alkan ikinci ve "Bluetooth Kontrollü Araç" projesi ile Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Kuzgun üçüncü oldu.

Sosyal bilimler kategorisinde "Hayvanlar Senfonisi" projesi birinci, "İmalat Sanayi Rekabet Gücü Analizi: Çorum İli Örneği" projesi ikinci ve "Yelp Uygulamasındaki Restoranların Keşifsel Veri Analizi ile İncelenmesi" projesi de üçüncülük elde etti.

Fen-sağlık bilimleri kategorisinde ise "Güneş Enerjisi Santrallerinde Zaman Saati Destekli Şalt Teçhizatı ile Reaktif Cezanın Engellenmesi ve Otomatik Enerji Transferi" projesi birinci, "Manuel Elektroforetik Kaplama Ünitesi Kurulumu ve Kaplamalı Malzemelerin Üretimi" projesi ikinci, "Günlük Gıda Takviye Maddesi Olarak Bor Sitrat Esterleri" projesi ise üçüncü oldu.

Festival kapsamında düzenlenen fikir yarışmasında "Yeni Doğanlarda Topuk Kanı Taramasında Fenilketanuriyanın Crispr Cas ile Hızlı Tanı Kiti" başlıklı fikir birinci, "Gübreleme Karar Destek Sistemi (GÜKADES): Antep Fıstığı Uygulama Örneği" başlıklı fikir ikinci ve "Candida Albicans Tedavisi için Hidrojel Formunda Antifungal Bukkal Yamaların Geliştirilmesi" konulu fikir ise üçüncü seçildi.

Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı "Makine ve İmalat Teknolojileri" kapsamında hazırlanan projelerin de değerlendirildiği festivalde, "Solunum Kaslarının Geliştirilmesine Yönelik Antrenman Cihazının Üretimi" başlıklı fikir, "Makine ve İmalat Teknolojileri Özel Ödülü"ne layık görüldü, proje ekibi 150 bin lira bütçeli MİTEK proje desteği kazandı.

Derece elde eden projelerin sahipleri, törenle ödüllerini aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, kabul edilen bütün fikir ve projelere, laboratuvar, projenin ürüne dönüşmesi ve patent gibi alanlarda üniversitenin destek vereceğini bildirdi.???????