HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel adliyeye sevk edildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel adliyeye sevk edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda gözaltına alınan Güzel'in ifade işlemleri tamamlandı. Silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla hakkında 2 fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Edirne Güncel Haberler

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