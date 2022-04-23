Havsa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
AA - Gürkan Arda - Güncel
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Edirne'nin Havsa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.
İlçe stadyumunda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin etkinliklerinin ardından, ilçede şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene Kaymakam Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aydın Balkan, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
AA / Gürkan Arda - Güncel