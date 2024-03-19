Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan 5 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö, F.A, G.Ö.S, A.G.K. ve K.Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.