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Hatay'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkımın yapıldığı bazı alanlarda ekipler, molozların üzerine tazyikli su sıkarak önlemler alıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Depremlerde ağır hasar alan Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki binalarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkımın yapıldığı bazı alanlarda ekipler, molozların üzerine tazyikli su sıkarak önlemler alıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Kahramanmaraş Yayladağı Antakya Hatay Güncel Haberler

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