Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 kadın dağcı kurtarıldı AKSARAY'da tırmandıkları Hasan Dağı'nda yönlerini şaşırıp mahsur kalan Hırvatistan uyruklu 2 kadın dağcı, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. AKSARAY'da tırmandıkları Hasan Dağı'nda yönlerini şaşırıp mahsur kalan Hırvatistan uyruklu 2 kadın dağcı, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Hırvatistan'dan Aksaray'a gelen psikolog İva Stasow (47) ile bilgisayar programcısı Zlata Agic (41), dün sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkıp, Hasan Dağı'na tırmanmaya gitti. Kadın dağcılar, akşam dönmeyince otel yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, arama yaptığı sırada çobanların dağda ışık gördüğünü söyledi. Işığın görüldüğü yöne doğru giden ekipler, saat 22.00 sıralarında 2 dağcıya ulaştı. Hava karardığı için yönlerini kaybettikleri anlaşılan Stasow ve Agic, kurtarılıp otele getirildi. ? Güncel Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş Hasan Dağı Jandarma Aksaray AFAD Güncel Haberler

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