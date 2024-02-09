Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van Bölge Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda TKDK Van Bölge Koordinatörü Dr. İbrahim Başak ve birim uzmanı Hikmetulah İlhan, IPARD 3 programı hakkında bilgiler aktardı. Hakkari'nin TKDK yatırımları için önemli bir il olduğunu belirten Başak, yatırımcıların desteklerden yararlanmalarını istedi.

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van Bölge Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda TKDK Van Bölge Koordinatörü Dr. İbrahim Başak ile birim uzmanı Hikmetulah İlhan, IPARD 3 programı hakkında bilgiler aktardı.

Başak, Hakkari'nin TKDK yatırımları için çok önemli bir il olduğunu belirterek, yatırımcıların desteklerden yararlanmalarını istedi.

Proje başvurularını artık Hakkari'deki ofislerinde de alabileceklerini anlatan Başak, "Kapılarını bize açtılar, burayı bize tahsis ettiler. Bu binanın dördüncü katında faaliyet göstereceğiz. Projeler burada hazırlanacak. İncelemesini Van'da yapacağız. Standart kriterlerimiz var. TKDK 16 sektörde destekleme yapıyor. Hakkari, kırsal kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor." diye konuştu.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal ile yatırımcılar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Van Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title