Hak-İş İzmir İl Başkanlığı 1 Mayıs'ı kutladı

Hak-İş İzmir İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Konak Meydanında bir araya gelen Hak-İş üyeleri, pankart açtı, slogan attı.

Programda konuşan Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, birlik, dayanışma ve mücadele için 81 ilde alanlarda olduklarını belirtti.

Emeğin hakkı, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele, vergide adaletin sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını kaydeden Şimşek, sendika olarak taleplerini dile getirdi.

Şimşek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı, dayanışma çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından grup halay çekti.