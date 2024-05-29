BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro bugün bedava mı?

İstanbul'un fethi nedeniyle toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, merak edilmekte ve arama motorları üzerinde birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan sorular arasında yerini alıyor. Bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle İstanbul'un fethi nedeniyle aynı uygulama geçerli olacak mı araştırılıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro bugün bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu özel gün için yapılan bu jest, İstanbulluların rahat ve ücretsiz ulaşım sağlamalarına olanak tanıyacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Buna göre 29 Mayıs Çarşamba Metrobüs, otobüs, metro ücretsizdir.

İSTANBUL'DA TÖRENLER DÜZENLENECEK

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'da resmi törenler düzenleniyor. Bu törenlere Cumhurbaşkanı, devlet adamları, yabancı misafirler ve vatandaşlar katılabilecek. Etkinlikler arasında Ayasofya Camii'nde mevlid okunması, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine ziyarette bulunulması ve çeşitli gösteriler gibi programlar yer alıyor.