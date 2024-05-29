Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil

Mevcut enflasyon verileri ile mayıs ve haziran enflasyon tahminleri işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin temmuzda yüzde 25 civarında zam alacağını, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 20 civarında kalacağını gösterdi. Kök aylıkları düşük kaldığı için 10 bin lira ödenen en düşük emekli aylığına ise zam yapılıp yapılmayacağı hâlâ açıklanmadı.

6 AYLIK TÜFE YÜZDE 25 DÜZEYİNDE OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta netleşecek. Merkez Bankası anketleri TÜFE'nin mayısta yüzde 3.04, haziranda yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.

ZAM YÜZDE 20'DE KALABİLİR

Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20'de kalacak. Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak. Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.