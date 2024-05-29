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Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti! Olay nerede oldu?

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Bir adam, kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı bir köpeğe tecavüz etti. Bu vahşet dolu olay, insanlık dışı bir hareketle gündeme geldi. Tepki çeken videonun altına "Söyleyecek kelime bulamıyorum", "Köpekleri öldürünce çocuklarını rahatça parka, sokağa gönderebileceğini düşünenlere gelsin bu haber", "Dün tavuk bugün köpek bu ülke nereye gidiyor böyle", "Coğrafya kaderdir köpek dostum" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kilis'te çekildiği öne sürülen görüntüde bir vatandaşın kuru ekmek vererek kendisine alıştığı köpeğe tecavüz ettiği anlar yer alıyor. Başka bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti! Olay nerede oldu?

OLAY NEREDE OLDU?

Bir inşaatta kaydedilen görüntüde yaşlı adamın ekmek vererek kendine alıştığı köpeğe tecavüz ettiği anlar yer alıyor. Kilis'te çekildiği öne sürülen görüntü, kısa sürede sosyal medyada infial yarattı.

Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti! Olay nerede oldu?

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Tepki çeken videonun altına "Söyleyecek kelime bulamıyorum", "İsrafil tek görevin var, lütfen yap artık", "Köpekleri öldürünce çocuklarını rahatça parka, sokağa gönderebileceğini düşünenlere gelsin bu haber", "Dün tavuk bugün köpek bu ülke nereye gidiyor böyle", "Coğrafya kaderdir köpek dostum" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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