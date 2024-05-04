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Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı protestoları devam ediyor

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri devam etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri devam etti.

Tiflis'te Parlamento Binası'nın önünde toplanan göstericiler, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepkilerini yineledi.

Göstericiler daha sonra iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin merkez ofisine doğru yürüdü.

Ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler, yasa tasarısı ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Çok sayda polis tarafından geniş güvenlik önlemlerin alındığı ofisin önüne gelen göstericiler, son günlerde gösteriler sırasında gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu yasa tasarısını geri çekmediği sürece her gün toplanacaklarını bildirdi.

Gösteriler yaklaşık 3 haftadır devam ediyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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