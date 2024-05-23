Güney Kore ve Türk Gazileri Ankara'da Buluştu

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinin koordinasyonu ve Kore Harp Malulü Gaziler Derneğinin öncülüğünde iki ülkenin gazileri, başkentte bir araya geldi.

Ankara'daki otelde düzenlenen organizasyona Güney Koreli Büyükelçi Jeong Yeondoo, Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Güney Kore'nin Vietnam Savaşı'na katılan gazileri, Kore Savaşı'nda yer alan Türk gaziler, Güney Kore'den Kore Harp Malulü Gaziler Derneğinin üyeleri ile birçok davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan etkinlikte Kore Savaşı'na katılan Türk gazilere hediyeler takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong, Türkiye'deki görevinin başlamasının ardından önce Ankara'daki Kore Savaş Anıtı'na çelenk bıraktığını ve saygı duruşunda bulunduğunu söyledi.

Göreve geldikten sonra Türkiye'de ilk görüştüğü kişilerin Kore Savaşı'na katılan gaziler olduğunu belirten Jeong, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin temelinde Kore Savaşı gazilerinin büyük fedakarlıklarının bulunduğunu kaydetti.

Türk askerlerinin Kore Savaşı'nda cesurca savaştıklarını anlatan Jeong, "Türk ordusunun cesareti, Kore Savaşı'nın gidişatını değiştirdi ve Seul'un tekrar ele geçirilmesine büyük katkı sağladı." dedi.

Türk ordusunun Kore Savaşı'nda sadece savaşmadığını, aynı zamanda savaşta anne ve babasını kaybeden çocuklar için "Ankara Okulu"nu kurduğunu hatırlatan Jeong, bu okulda 640'a yakın çocuğa eğitim verildiğini söyledi.

"Birleşme tarihi yazmak zorundayız"

Kore Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı Yoo Eul-sang, 74 yıl önce Kore'de iki ülkenin askerlerinin omuz omuza savaştığını, Türk askerlerinin Kore'de birçok cephede mücadele ettiğini belirterek, "Kore Yarımadası, savaş sonrası ikiye bölünmüş, halen ateşkes durumu var. Barış irademiz daha fazla geciktirilemez, anlaşmazlık ve çekişme tarihine son vermek ve birleşme tarihi yazmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin silah denemeleri nedeniyle Kore Yarımadası'nda gerilimin arttığını dile getiren Yoo, geçmişte fakir ülkeler kategorisinde yer alan Güney Kore'nin dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerinden biri haline geldiğini anlattı.

Etkinlikte Güney Kore'den gelen çocuk tekvando grubunun gösterisinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Türk gazilerine yönelik yazılı mesajı da iletildi.