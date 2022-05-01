GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılacak.

(Ankara/06.20)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camisi'nde kılacak, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma törenine katılacak ve şehit ailesi ziyaretinde bulunacak.

(Konya/06.25-11.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınpark'ta düzenlenecek "Bayram Sofrası" programına iştirak edecek.

(Ankara/08.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar ile Bahçelievler Belediyesinin bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valilik'te bayramlaşma törenine katılacak.

(Adana/10.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde hutbe irat edecek, bayram namazı kıldıracak.

(İstanbul/06.34)

SPOR

1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmesinin ilk maçı yapılacak.

(Mersin/18.00)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off final etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart ve Halkbank, 3-4'üncülük mücadelesinin ikinci maçında ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/İzmir/15.00)

3- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Manisa/17.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Güncel