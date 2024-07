Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Sel Felaketinin İzlerini İnceledi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, geçen hafta şiddetli yağışın hasara yol açtığı Pirahmet köyü ile Tekke beldesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara "Geçmiş olsun." dileklerini ileten Vali Tanrısever, hasar tespit çalışmalarını yürüten ilgili kurumların yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Tanrısever, yaptığı açıklamada, Tekke beldesi ile Pirahmet köyünde meydana yoğun yağışların ardından oluşan sel felaketinin izlerini yerinde incelediklerini söyledi.

Selde iki otomobil ile iki eve hasar oluştuğunu belirten Tanrısever, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla Karayollarımız, Devlet Su İşlerimiz ve İl Özel İdaremiz hemen selin ardından müdahale etmişler. Herhangi bir can kaybımız olmadı. Bir iki otomobilde hasar oluşmuş, iki eve de su girmiş. Onun dışında çok ciddi bir hasar olmaması sevindirici. Bundan sonra bu tür olağanüstü yağılarda vatandaşların can ve mal kaybının olmaması için alınması gereken tedbirleri yerinde gördük. Vatandaşlarımızla kurumlarımızın tamamıyla inşallah bir daha böyle olayların, afetlerin yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Vali Tanrısever'e, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, Emniyet Müdürü Tamer Cömert, Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Karayolları 101. Şube Şefi Burak Şara, DSİ 223. Şube Müdürü Baki Yalçın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcı Kemalettin Demirkıran eşlik etti.