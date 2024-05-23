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Giresun'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri

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Giresun'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Giresun'un tescilli ürünleri katılımcılara ikram edildi.

Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Valilik koordinesindeki etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Oteli olarak kullanılan Zeytinlik semtindeki tarihi konağının bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Avrupa Birliğince (AB) tescillenen Giresun tombul fındığından üretilen ezme ve kadayıfın yanı sıra coğrafi işaret tescilli Alucra oğlak kebabı, Çavuşlu ekmeği, Çamoluk şeker kuru fasulyesi ve Piraziz elması katılımcılara ikram edildi.

Bunların yanı sıra sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, bezelye kızartması gibi yöresel yemekler sergilendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere coğrafi işaret konusunda Giresun'un iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Giresun'da şu an 13 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Serdengeçti, bu sayının 20-30'a ulaşacağını öngördüklerini aktardı.

Serdengeçti, kadim bir medeniyetin mirasına sahip olduklarını vurgulayarak, Giresun'un Türk mutfağındaki yerinin tanıtımının turizm açısından önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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