Giresun'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçenin Güneyköy köyünde, Nurcihan Samsunlu idaresindeki 28 RE 500 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Nurettin ve Yurdagül Samsunlu, Giresun Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.