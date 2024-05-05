Gençlik ve Spor Bakanı Konyaaltı Belediyespor'u Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Armada Praxis Yalıkavak'ı mağlup ederek kupaya uzanan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 4'lü finalde mücadele eden tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, heyecan dolu turnuvadan dolayı teşekkür ediyorum."