Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Togg'la Manisa'yı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerini Togg'la ziyaret etti. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği Togg nedeniyle izdiham yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçesini Togg'la ziyaret etti. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği Togg nedeniyle izdiham yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçesini Togg'la ziyaret etti. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. turu dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretler Soma'yla başladı. Soma'da coşkulu kalabalığa seslenen Bakan Kasapoğlu, "Siz bizim başımızı hiçbir zaman öne eğdirmediniz. 14 Mayıs'ta bir karar verdiniz o karar milli iradenin gücünü tüm dünyaya duyurdu. Şimdi tam bir hafta sonra 28 Mayıs Pazar günü bir karar daha vereceksiniz. O son karar olacak. O kararı masalara vereceksiniz. O masanın açık gizli ortaklarına, dış destekçilerine tüm iltisaklı örgütlere vereceksiniz kararı. Artık top sizde. İnanıyorum ki Soma 28 Mayıs'ta öyle bir şut atacak ki tam doksana takacak. Bu milletin sanayideki güçlü yürüyüşünü milli ve yerli ekonomideki güçlü yürüyüşünü alt yapıdaki güçlü yürüyüşünü sağlıktaki destanlarını spordaki başarılarını ve gençlikteki gücünü 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olan tavrınızla yarınlara taşıyacaksınız. Türkiye yüzyılını başlatacaksınız" dedi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un da yer aldığı ziyaretlerde Togg da sergilendi. Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği Togg nedeniyle adeta izdiham yaşandı.

Bakan Kasapoğlu Soma ziyaretinin ardından Kırkağaç'a geçti. Burada vatandaşlar ve partililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Kırkağaç'da da sergilenen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - MANİSA

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023