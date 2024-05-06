Gelibolu'da Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve köylerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Gelibolu'da baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, bolluk, bereket ve sağlık dileklerini taşlarla sahile resmetti, hayalleri için dua etti.

Gelibolu Türk Halk Müziği Korosu'nun Fener altındaki Hızır Kayası önünde konser verdiği etkinlikte katılımcılar Hıdırellez ateşinden atlayıp doyasıya eğlendi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada baharın yenilenme, umut ve gelecek demek olduğunu belirterek, "Bahar gibi olsun hayatınız. Heyecanlı, mutlu, umutlu, sağlıklı, neşeli ve bereketli olsun. O yüzden bu eğlencelerin sayısı artmalı bence. Biz sizlere hizmet ve çalışmak için geldik. Kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

Hıdrellez kutlamalarına Kırklareli'nden katılan Şenay Adlı, "Hıdrellez demek Hızır Aleyhisselam'ın bolluk, bereket getirmesidir. Bu inançla buradaki deniz kenarına geldik. Bizim orda da ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Cüzdanlarımızı açık bırakıyoruz. Dolaplarımızın açık bırakılması bolluk ve bereketin gelmesi için. Deniz, sağlığı, bolluğu, bereketi, huzuru ve mutluluğu getirmesi için. Güzel bir inanç. Bu inancı bizden sonradaki nesillerin sürdürmesini isteriz." diye konuştu.

Gelibolu'daki etkinlikleri düzenleyen grupta yer alan Murat Emir ise "Şu an bulunduğumuz bölge Hıdrellez için çok önemli. Rivayete göre, Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluşma noktası burası. Hıdırellezin Gelibolu'da kutlandığı nokta. İnsanlar burada dilekler diliyorlar. Hıdırellezin anlam ve önemini yaşıyoruz hep beraber. 7'den 70'e herkes dilek diliyor. Amacımız UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine giren 2017'de hıdrellez etkinliğimizi daha da yaşatmak." dedi.

İlçeye bağlı Tayfur köyünün gençleri, müzik eşliğinde maniler okuyarak bir gün önceden bir kabın içine attıkları küçük eşyalarının çekilişini yaptı. Gençler, etkinlikte halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Gelibolu Kadın Ritim Grubu da Cevizli köyündeki etkinliklere renk kattı. Köydeki nişanlı kızlar, şenlik alanına kurulan salıncakta sallanarak geleneklerini yaşattı.

Gelibolu'daki Hıdırellez etkinliklerine Kaymakam Bekir Abacı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.