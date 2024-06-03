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Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran emekli ve memur maaşları erken yatar mı?

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Haziran ayı maaşları hakkında merak edilenler gündemde. Maaşlar bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı maaşları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı'ndan önce ödenip ödenmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur ve emekliler maaşlarının erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Haziran ayı maaşlarının ne zaman yatacağına dair sorularda vatandaşlar tarafından soruluyor. Peki, Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran emekli ve memur maaşları erken yatar mı?

MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Memur ve emekliler maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memurların maaşları bayram öncesinde hesaplarına yatmıştı fakat Kurban Bayramı öncesinde maaşların erken yatacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Maaşlar bayramdan önce yatacak mı? 2024 Haziran emekli ve memur maaşları erken yatar mı?

HAZİRAN AYI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları normal zamanda tahsis numarasına göre ayın 17-26'sı arasında hesaplara geçiyor. BAĞ-KUR'luların maaşları 25'i ile 28 arasında hesaplarına yatıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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