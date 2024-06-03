Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? Annelere destek ödemesi şartları nelerdir?

Çalışan annelere destek ödemesi, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesine ve annelerin iş hayatına katılımını teşvik etmeye yönelik bir destek mekanizmasıdır. Bu ödeme, çocuk sayısına ve aile gelirine göre değişebilir ve devletin sosyal hizmet kurumları aracılığıyla dağıtılır. İşte çalışan anneye destek başvurusu ile ilgili detaylar…

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlara yönelik destek ödemeleriyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Buna göre:

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla çocuk bakımı sorumlulukları nedeniyle işten uzaklaşmanın önüne geçmek amacıyla anneler desteklenecek ve kayıtlı istihdamda kalmaları sağlanacak.

Projelerinin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlanacak.

Projeye göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Projeden toplamda 7 bin kadının faydalanması hedefleniyor.

Ayrıca proje, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu tür destekler, kadınların iş hayatına katılımını teşvik etmek ve çocuk bakımı gibi sorumluluklar nedeniyle iş gücünden uzaklaşmalarını önlemek için önemli bir adımdır. Bu projenin amacı, annelerin istihdamda kalmasını desteklemek ve çocuk bakımı konusunda daha iyi koşullar sağlamaktır.

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışan annelere 325 euro destek başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvuru Yapılacak İller : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Başvuru Süreci:

E-devlet Üzerinden Başvuru : Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

: Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz. Belgeler : Başvuru için çocuğa ait nüfus cüzdanı, kreş ve gündüz bakımevinin faturası, kreşten alınan SGK sicil numarasının yer aldığı belgeler gereklidir.

: Başvuru için çocuğa ait nüfus cüzdanı, kreş ve gündüz bakımevinin faturası, kreşten alınan SGK sicil numarasının yer aldığı belgeler gereklidir. Destek Kapsamı : Proje kapsamında eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarının teşvikini amaçlayan bu destekten toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Kimler Başvurabilir?

0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneler başvurabilir.

Brüt asgari ücretin iki katını aşmayan kazanca sahip olmak gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında başvurunuzu yapabilir ve çalışan annelere sağlanan bu destekten yararlanabilirsiniz.