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LPG'ye indirim var mı? 3 Haziran Akaryakıt fiyatları ne kadar?

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LPG'ye indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ve İstanbul'da otogaz fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. 3 Haziran LPG'ye indirim var mı? Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Peki, LPG'ye indirim var mı? İstanbul akaryakıt fiyatları ne kadar?

Otogaz fiyatlarına indirim var mı? Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 3 Haziran Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul ve Ankara LPG, benzin fiyatları kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,89 dolar civarına kadar düştü. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; LPG'ye salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.
  • Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

LPG'ye indirim var mı? 3 Haziran Akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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