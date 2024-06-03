Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayıs ayı enflasyonu kaç çıktı?

TÜİK ve ENAG'nun verilerine göre, Mayıs ayında enflasyon artış göstermiştir. Ancak ENAG'ın açıkladığı rakamlar, TÜİK'in verilerinden daha yüksek çıktı. Bu farklılıklar, enflasyon ölçüm metodolojilerinde ve veri toplama süreçlerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu farklılıklar, ekonomi yönetimi ve politika yapıcıları tarafından dikkate alınarak değerlendirilmekte ve ekonomik politikaların belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Mayıs ayına ait enflasyon verileri hem ENAG hem de TÜİK tarafından açıklandı ve bu veriler farklı sonuçlar göstermektedir:

ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) verilerine göre:

Aylık enflasyon: %5,66

Yıllık enflasyon: %120,66

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre:

Aylık enflasyon: %3,37

Yıllık enflasyon: %75,45

Bu veriler, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için de belirleyici olacaktır. Enflasyon farkı, bu grupların maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. ENAG'ın açıkladığı yüksek enflasyon oranları, TÜİK'in verilerine kıyasla daha yüksek farklar ve dolayısıyla daha yüksek zam beklentilerini beraberinde getirebilir. Ancak resmi olarak uygulanacak zam oranları genellikle TÜİK verilerine dayanmaktadır.

Bu farklılıklar, enflasyon ölçüm yöntemlerindeki farklılıklar ve veri toplama süreçlerindeki ayrıntılardan kaynaklanabilir. Her iki kurumun açıkladığı veriler, kamuoyunda ve ekonomi çevrelerinde geniş çapta tartışılmakta ve değerlendirilmektedir.

ENFLASYON RAKAMLARININ EMEKLİYE ETKİLERİ NEDİR?

2024 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait enflasyon verileri ve bu verilerin farklı emekli gruplarına olan etkileri şöyle:

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri:

Ocak: %6,70

Şubat: %4,53

Mart: %3,16

Nisan: %3,18

Mayıs: %22,7

Ocak-Mayıs toplamı: %22,72

Memur ve Memur Emeklileri:

Toplu sözleşme gereği %10 artış

Enflasyon farkı: %15'i aşan kısmı

Beş aylık enflasyon farkı: %17,72 (Enflasyon %22,72 - %5 baz artış = %17,72)

İşçi Emeklileri:

Dönemlik oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alıyorlar.

Beş aylık fark: %22,72

Bu durumda:

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak-Mayıs döneminde toplam %22,72 enflasyon farkına hak kazandılar.

Memur ve memur emeklileri, %10 toplu sözleşme zammına ek olarak, enflasyonun %15'i aşan kısmı olan %17,72 oranında ek zam alacaklar.

İşçi emeklileri, beş aylık dönem için %22,72 enflasyon farkı alacaklar.

Bu artışlar, emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileşme sağlayacak ve yaşam koşullarının korunmasına yardımcı olacaktır. Enflasyon farklarının belirlenmesi, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde emeklilerin alım gücünü korumak açısından kritik öneme sahiptir.

TÜİK: ENFLASYON %75,45

TÜİK'in enflasyon oranının %75,45 olduğunu açıkladı. Ancak ENAG'ın verilerine göre enflasyon daha yüksek, %120,66 olarak hesaplandı. Bu farklılık, farklı enflasyon ölçüm metodolojileri veya veri toplama yöntemlerinden kaynaklanabilir.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini %36'dan %38'e yükselttiği bilgisi de oldukça önemli. Enflasyonun yıl sonunda beklenenden daha yüksek olması, fiyat istikrarını sağlama amacıyla para politikası kararlarında dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir. Bu durum, ekonomi yöneticileri ve politika yapıcılarının daha etkili tedbirler alması gerektiğini işaret etmektedir.