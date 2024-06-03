İNGİLTERE BOSNA HERSEK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? #129349 İngiltere - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? #9917

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favori takımlarından İngiltere, hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor. Bu hazırlık maçı, İngiltere'nin EURO 2024'te Slovenya, Danimarka, Sırbistan gibi önemli takımlarla mücadele edeceği öncesi önemli bir test niteliğinde. İngiltere'nin Bosna Hersek ile oynayacağı maçın ne zaman ve saat kaçta olacağı ile ilgili detaylar merakla bekleniyor. Bu mücadeleye ilişkin detaylar, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İNGİLTERE BOSNA HERSEK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? İngiltere - Bosna Hersek maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte merak edilenler...

İNGİLTERE BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası öncesinde takımın son durumunu test etmek isteyen İngiltere'de gözler Bosna Hersek ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi. İngiltere'nin Bosna Hersek ile oynayacağı maç, 3 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te gerçekleşecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Bu maç, İngiltere'nin EURO 2024 öncesi son önemli testlerinden biri olarak görülüyor ve futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi kadrosu şu şekildedir:

Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Savunma: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Orta saha: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Forvet: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Münih), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).