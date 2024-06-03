BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 3 Haziran? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 3 Haziran? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı haftaya düşüşle başlayarak 2 bin 408 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki gerilemeyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 2 bin 410 liradan tamamladı. Analistler, bu hafta ECB faiz kararı ve ABD istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 960 liradan

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ