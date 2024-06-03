ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURU EKRANI! Çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları neler?

Annelere 325 Euro (11.339 TL) destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek sağlanacak. Çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci döneminde de kadın istihdamına destek verdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak".

ÇALIŞAN ANNELER İÇİN DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle yürütülen projenin amacı, 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakımı nedeniyle iş gücünden uzaklaşma riski taşıyan annelerin desteklenerek kayıtlı istihdamda kalabilmeleri veya iş gücüne katılabilmeleridir.

ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşvik Edilmesiyle Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları e-Devlet üzerinden aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

Bu proje sayesinde, anneler hem maddi destek alarak istihdam bağlantılarını sürdürebilecekler hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarının istihdamı teşvik edilecek.

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURU EKRANI!