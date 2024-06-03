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Ebrar Karakurt'un sayısı maça damga vurdu! İşte Ebrar Karakurt'un o hareketi...

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Ebrar Karakurt'un sayısı maça damga vurdu! İşte Ebrar Karakurt'un o hareketi... Voleybol maçında Ebrar Karakurt'un attığı sayılarla adından söz ettirdi. Karakurt'un etkileyici performansı, maçın sonucuna büyük etki etti. İşte Ebrar Karakurt'un o unutulmaz hareketi...

Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımında Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu. Ebrar Karakurt'un sayısı maça damga vurdu! İşte Ebrar Karakurt'un o hareketi...

"VOLEYBOLDA TRİVELA VURUŞU"

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Bu sonuçla ABD etabını 4'te 4 yaparak bitiren Filenin Sultanları, dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu. "Ebrar Karakurt, geometriyi büktü" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videonun altına "Çok güzel bir smaç. Tekrar tekrar izledim", "Voleybolda trivela vuruşu", "İç bükey vuruş", "Topa falso vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt'un sayısı maça damga vurdu! İşte Ebrar Karakurt'un o hareketi...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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