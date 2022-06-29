Gaziantep'te çimento yüklü tır yandı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çimento yüklü tır yandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çimento yüklü tır yandı. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı istikameti Çakmak mevkisinde Cuma Kılıç'ın kullandığı 27 AHL 463 plakalı çimento yüklü tırın motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği araç, yangını kısa sürede söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

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