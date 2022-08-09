Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te asayiş denetimi Gaziantep habere göre Gaziantep'te gürültü ve çevreye rahatsızlık veren 15 kişiye yasal işlem yapıldı. Gaziantep'te gürültü ve çevreye rahatsızlık veren 15 kişiye yasal işlem yapıldı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bülbülzade, Akkent, Ertuğrulgazi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerinde gürültü ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 15 kişiye yasal işlem yapıldı. Güncel AA / Okan Coşkun Gaziantep Hisarcık Şahinbey Güncel Haberler

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