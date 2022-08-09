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Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te asayiş denetimi

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Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te asayiş denetimi

Gaziantep habere göre Gaziantep'te gürültü ve çevreye rahatsızlık veren 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te gürültü ve çevreye rahatsızlık veren 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bülbülzade, Akkent, Ertuğrulgazi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerinde gürültü ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 15 kişiye yasal işlem yapıldı.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Gaziantep Hisarcık Şahinbey Güncel Haberler

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