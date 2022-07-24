Gamze Akkuş İlgezdi'den 'Sağlık Sistemi Alarm Veriyor' Raporu: 'Milyon Dolara Alınan Cihazlar Çürümeye Terkedilmiştir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. İlgezdi, "Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet'imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye genelinde hastanelerden edindiği doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdi. Akkuş İlgezdi, tüm Türkiye'de yapılan bu araştırmaya ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Yaptığımız çalışmada birçok ilde ve ilçede, özellikle cerrahi branşlarda doktor yetersizliği saptanmış, tıbbi malzeme yetersizliğinden bazı ameliyatların yapılamadığı anlaşılmıştır. Kadın doğum uzmanından, onkoloji uzmanına, genel cerrahi uzmanından, KBB uzmanına, çocuk yan dal uzmanlarından, erişkin iç hastalıkları yan dal uzmanlarına kadar birçok branşta ciddi eksiklikler yaşanmaktadır. Türkiye AKP iktidarında ve onun eseri olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile poliklinikleri kapattıran, doktor bulunamayan, paran kadar sağlık hizmeti aldığın, hatta doktora diplomasını yırttıran bir hale geldi. Ülkemizi her durumda felakete sürükleyen iktidar sağlık alanında da Cumhuriyet'imizin tüm kazanımlarını heba etmekte, doktoru da hastayı da mağdur etmektedir."

Akkuş İlgezdi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

"- Ülkemizdeki en büyük 4'üncü il olan Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli öğretim üyelerinden biri uzun süreli raporlu, diğeri de istifa ederek bir vakıf üniversitesine geçtiği için çocuk onkoloji kliniği geçici çözümlerle yönetilmeye çalışılıyor, hastalar mağdur.

Burdur Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi olmadığı için Kalp krizi şikayetiyle hastaneye başvuranlara dil altı hapı verilip, Isparta'ya sevk ediyor. Hastalar yolda vefat edebiliyor.

- Çanakkale Devlet Hastanesi'nde çocuk kardiyoloji bölümü yok. Çan İlçesinde kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, KBB, enfeksiyon hatalıkları, beyin cerrahisi, radyoloji bölümlerinde doktor bulunmamaktadır.

Hakkari, Gastroenteroloji, Kalp-damar cerrahı yok. Çocuk yoğun bakım ünitesi yok. Çocuklar 4 saat uzaklıktaki Van'a götürülmektedir. Çatışma bölgesi olmasına rağmen plastik cerrahi uzmanı yok. Yanık ünitesinde bugüne kadar tedavi edilmiş herhangi bir hasta yok.

- İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Endokrin bölümünün doktorları gittiği için bölüm kapandı. Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde romatoloji bölümü doktoru ayrıldı ve bölüm kapandı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tüm ortodonti uzmanları istifa etti ve bölüm hizmet vermiyor.

- Kars'ta, birçok bölüm doktor olmadığı için kapalıdır. Onkoloji bölümü kurulduğundan beri hiç hekim gelmemiş ve 7 yıl önce Milyon dolara alınan cihazlar çürümeye terkedilmiştir.

Tokat, çocuk cerrahisi bölümü, alerji ve algoloji bölümü, romatoloji, hematoloji nükleer tıp bölümleri kapalıdır. Çocuk kardiyoloji uzmanı ilde hiç yok."

ANKA / Güncel