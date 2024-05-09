4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 9 Mayıs Perşembe?

Survivor All Star yarışmasında haftanın dokunulmazlık oyunları için yarışmacılar parkurda nefes kesen bir mücadele için parkurda ter döküyor. Heyecanlı yarışlar sonrası Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var ve 4. eleme adayı kim oldu sorularının yanıtları araştırıldı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın birinci eleme adayı Batuhan, ikinci eleme adayı da Mavi Takım'dan Yunus Emre oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi Takım'ın kazandığı gecede eleme adayı Kırmızı Takım'dan Sercan oldu.

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

8 Mayıs Çarşamba Survivor'da 4. eleme adayı Furkan oldu.